Festival Halleluya 2025: confira programação prévia do evento

O evento religiosa também conta com uma parceria com o Hemoce, onde serão coletadas doações de sangue durante os dias de festa / Crédito: Divulgação/Comunidade Católica Shalom

Realizado pela Comunidade Católica Shalom há quase 30 anos, o Festival Halleluya está em sua 27º edição e ocorre entre os dias 23 a 27 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. Confira a programação abaixo: LEIA TAMBÉM | Por que continua chovendo no Ceará mesmo após a quadra chuvosa?

Programação Em todas as edições, o evento reúne milhares de pessoas de todo o Brasil. A entrada do evento é gratuita. No total são quatro palcos: Alive, Adventure, Street e Arena Cultural, sendo o Alive o palco principal. Confira as atrações: Palco Alive 23/7, a partir das 18 horas

Missa presidida pelo padre Antônio Furtado



Apresentação do cantor Batista Lima



Apresentação Yuri Costa



Apresentação da cantora Gabriela Sá



Apresentação de Guilherme de Sá 24/7, a partir das 18 horas Abertura com a Santa Missa



Apresentação de Juninho Cassimiro



Grupo Ministério Adoração e Vida



Apresentação da Irmã Kelly Patrícia e Instituto Hesed



Banda Rosa de Saron 25/7, a partir das 18 horas Pe. Adriano Zandoná e Bruna Marta



Suely Façanha



Adriana Arydes



Padre Fábio de Melo



Flávio Vitor 26/7, a partir das 18 horas

Abertura com Santa Missa, presidida pelo Bispo Dom Gregório Paixão



Apresentação de Frei Gilson



Grupo Missionário Shalom, com o cantor Cosme e a banda cearense Sopragod 27/7, a partir das 18 horas Missa de abertura presidida pelo Padre Marcelo Rossi



Missionário Davidson Silva



Fraternidade São João Paulo II O evento conta com espaços temáticos como Espaço da Misericórdia, Espaço Adventure, Espaço Cultural, com talks, música eletrônica, nos dias 23, 26 e 27 de julho. Também haverá um espaço dedicado aos Games e Cultura Geek, nos dias 24 e 25 de julho, além do Expo Halleluya com expositores, estandes de parceiros e venda de produtos variados. Além do palco Street e do Halleluya Kids com uma área dedicada às crianças.