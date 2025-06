Festival Halleluya entra no calendário turístico nacional após sanção presidencial

Neste ano, a nova edição ocorrerá entre os dias 23 e 27 de julho. / Crédito: Samuel Setubal

O presidente Lula sancionou, nesta quarta-feira, 11, a lei que oficializa a inclusão do Festival Halleluya no Calendário Turístico Nacional. A Lei nº 15.148, publicada no Diário Oficial da União (DOU), também é assinada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e tem como objetivo fortalecer a divulgação de eventos turísticos em todas as regiões do País, estimulando o turismo local, a economia regional e a redução da sazonalidade do setor. Realizado anualmente pela Comunidade Católica Shalom, o Festival Halleluya é considerado o maior festival de música católica da América Latina. Em 2024, o evento atraiu mais de um milhão de pessoas ao longo de cinco dias de programação gratuita. Neste ano, a nova edição ocorrerá entre os dias 23 e 27 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza.

LEIA MAIS| Ceará tem a segunda maior proporção de católicos do País, diz Censo

Reconhecimento nacional A iniciativa de tornar o festival parte do calendário oficial brasileiro teve origem no Projeto de Lei nº 2.121/2022, de autoria do deputado federal Danilo Forte (União-CE), aprovado pelo Senado e sancionado agora pelo Executivo Federal. O evento já era reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Fortaleza (Lei Municipal nº 10.711/2018) e integrava o Calendário Oficial de Eventos do Ceará (Lei Estadual nº 15.351/2013). Para o padre Vitor Aragão, assistente local da Comunidade Shalom em Fortaleza, o reconhecimento reflete o impacto do festival na vida das pessoas. “Não só pelos números que o evento alcança, mas pela transformação de vida que ele promove. O Halleluya é um evento solidário, de paz, onde recolhemos alimentos, bolsas de sangue e promovemos ações em benefício da sociedade. Mas, acima de tudo, é um espaço em que as pessoas vivenciam a fé e a graça da paz que só Deus pode oferecer”, afirmou. LEIA TAMBÉM| Arquidiocese realiza campanha "Católico Sangue Bom" para incentivar doação de sangue em Fortaleza