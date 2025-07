Suspeito de assalto é morto a tiros na avenida José Bastos, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Caso foi registrado em frente a uma concessionária. Ao lado do corpo do homem havia um revólver. Ainda não há informações sobre quem teria efetuado os disparos

Testemunhas informaram que ele estava praticando um assalto quando uma pessoa, também ainda não identificada, flagrou a ação e atirou contra ele. Socorristas chegaram a tentar socorrê-lo, mas o homem morreu no local dos disparos.

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira, 3, em frente a uma concessionária de veículos localizada na avenida José Bastos , altura do bairro Rodolfo Teófilo , em Fortaleza .

Imagens feitas por pessoas que registraram a cena mostram um revólver próximo ao corpo do homem. Ele estava de capacete, mas não havia uma motocicleta no local. Não há informações sobre um possível comparsa dele no assalto.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) solicitando mais informações sobre o caso e atualizará este texto assim que obtiver retorno.