Homem encontrado esquartejado e com cadeado preso na boca foi conselheiro tutelar e fiscalizava obras de Uruburetama

A vítima encontrada com os membros decepados e um cadeado preso na boca , no município de São Luís do Curu , a 82 quilômetros de Fortaleza, é Gilson Ferreira de Moura, que atuou como conselheiro tutelar e atualmente trabalhava como fiscal de obras em estradas em serras na região.

De acordo com a fonte, Gilson saiu para trabalhar, ele era subsecretário de Obras no município de Uruburetama, e avisou aos familiares que estava voltando para casa, no entanto ele não chegou. Parentes e amigos começaram a divulgar sobre o desaparecimento nas redes sociais.

Gilson foi encontrado na serra, em área com vegetação, um local ermo. Ele foi morto de forma brutal e estava com mãos e pés arrancados, o pescoço apresentava um corte profundo e a boca estava presa com um cadeado. A mão de Gilson foi colocada perto de seu rosto com um sinal de silêncio.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Uruburetama. Não há registro de prisões até o momento desta publicação.

Conforme a fonte, a vítima não havia relatado sobre ameaças ou desavenças, era uma pessoa sem inimizade e querida na região. Gilson era solteiro, não tinha filhos e era filho único.