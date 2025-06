Ouvir com o corpo: quadrilheira surda transforma o São João com sua arte e vivência

Além de bailarina, Mara também é coreógrafa e rainha da Quadrilha Junina Babaçu / Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Em um universo onde o ritmo e a melodia parecem essenciais, a quadrilheira Mara Alexandre, redefine o que significa "ouvir" a dança. Surda desde os 12 anos, nunca permitiu que sua condição a afastasse do mundo das quadrilhas juninas — uma tradição enraizada em sua família.



Mara tem 39 anos e é moradora do bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Oralizada, aprendeu a fazer leitura labial no começo da adolescência. Hoje, é formada em dança pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e desenvolveu estratégias de "escuta" que vão além da audição tradicional. Sua trajetória começa aos quatro anos, por influência da mãe, Joana Alexandre, apaixonada pelas festas juninas. Aos sete, Mara já se destacava como rainha em apresentações de bairro. Veja as fotos: . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal Ainda na infância, Mara enfrentou um momento desafiador: Aos 12 anos começou a perder a audição após uma injeção para o tratamento de meningite. Ela relata que, após tomar a injeção, desmaiou e voltou a si, vomitando e com mal-estar.

O diagnóstico veio após a família perceber que ela já não reagia a sons e falas. Um exame de audiometria indicou perda auditiva bilateral profunda. A partir daí, passou a ser acompanhada pelo Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami) da Universidade de Fortaleza (Unifor). Segundo especialistas da época, a perda pode ter sido causada por uma reação do vírus ou por uma má aplicação da injeção. Ela explica que a perda não foi progressiva, mas repentina. “Eu estava ao lado do telefone tocando e não ouvia. Minha mãe achava que eu não queria atender, mas era porque eu não escutava mais.”

Mara nunca deixou de dançar. A arte, segundo ela, foi o que a salvou. “Foi muito complexo, muito desafiante. O preconceito era enorme. Eu era a única surda na escola, perdi muita coisa. Mas a dança me ajudou a descobrir a potência que é o meu corpo.” Ela aprendeu a identificar as batidas por meio da vibração e da observação de outros corpos. “Os sons graves são os que eu consigo perceber. O som da zabumba, por exemplo, permaneceu na minha memória. Já os sons agudos, como o do triângulo, eu só consigo identificar porque estudei.” Hoje, Mara é destaque da Quadrilha Junina Babaçu, onde atua como rainha há muitos anos. “Sou rainha e destaque principal da quadrilha. Carrego no meu corpo as transformações das quadrilhas juninas do Ceará, desde os anos 90”, afirma orgulhosa