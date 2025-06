Papa lança campanha para arrecadar recursos para a Igreja Católica

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ocasião foi celebrada na Basílica de São Pedro, momento no qual o pontífice agradeceu as doações dos fiéis para o Pence de Pedro, um fundo que custeia as operações do governo central da Igreja Católica. Conforme o líder religioso, ação representava “sinal de união” com seu jovem pontificado.

Imagem da celebração no Vaticano Crédito: DIVULGAÇÃO/VATICANO NEWS

Modernização das doações para a Igreja Católica

O Vaticano apresentou uma campanha de arrecadação de fundos mais atualizada em comparação aos anos anteriores. Desta vez, as peças são compostas por vídeo promocional, pôster, QR Code e site para doações via cartão de crédito, PayPal, transferência bancária ou envio por correio.

O vídeo reúne cenas dos primeiros momentos de Leão XIV como papa, incluindo sua entrada na loggia - a galeria aberta - da Basílica de São Pedro logo após a eleição e a recepção do anel do pescador. A gravação está disponível em vários idiomas e tem como foco angariar fundos.