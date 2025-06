Nova carteirinha estudantil passa a funcionar no dia 1º de julho

Em abril, as entidades estudantis começaram a distribuição das novas carteiras às instituições de ensino. Para consultar a solicitação, o aluno deverá acessar o site da Etufor . Os estudantes podem solicitar a nova carteirinha em qualquer momento do ano.

Segundo a Etufor, atualmente, cerca de 100 mil passagens são utilizadas diariamente com o passe livre. O funcionamento do passe livre segue o calendário curricular que é enviado anualmente para a Etufor, com programação prévia.

Durante as férias escolares, o Passe Livre Estudantil será suspenso a partir de 1º de julho, voltando a funcionar a partir do dia 31 de julho para os estudantes das escolas públicas e privadas, bem como para os universitários de instituições particulares.

No período de férias, os estudantes continuam usufruindo da tarifa estudantil no valor de R$ 1,50. Com isso, o estudante deve efetuar uma recarga para utilizar a carteira neste período.

Estudantes de universidades públicas federais e estaduais, como as Universidade Federal do Ceará (UFC) e Estadual do Ceará (Uece), e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), terão o benefício mantido.

A medida foi aplicada tendo em vista que o ano letivo atual foi afetado com a greve de 2024 e durante o mês de julho essas instituições continuam em funcionamento, com o período letivo regular.