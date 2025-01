Volta às aulas: Passe Livre Estudantil volta a funcionar nesta segunda-feira, 20

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-12-2024: Parada de ônibus na Av. 13 de Maio, que teve sua coberta removida por razão da construção de um empreendimento privado. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), retoma o Passe Livre Estudantil para estudantes das escolas de ensino fundamental, médio e técnico a partir desta segunda-feira, 20. O serviço só regressa para os acadêmicos das faculdades privadas no dia 3 de fevereiro. A definição do calendário de funcionamento do benefício está alinhado com o cronograma letivo das instituições de ensino. A paralisação ocorreu devido às férias escolares, mas os universitários da rede pública não sofreram pausa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Mais de 175 mil carteiras de estudante 2024 foram entregues; documento vence dia 30



De acordo com a Etufor, em 2024, foram emitidas cerca de 290 mil carteiras estudantis, chegando a quase 22 milhões de passagens pagas com o benefício. Para continuar usufruindo do Passe, os estudantes devem solicitar novo documento, já que a carteira de estudante de 2024 é válida até abril de 2025.

Os pedidos podem ser feitos de forma on-line por meio da plataforma Identidade Estudantil ou por meio de atendimento presencial, mediante agendamento prévio no site da Etufor. Como funciona o Passe Livre Estudantil?

O Passe Livre Estudantil é uma política adotada por Fortaleza para que os estudantes do Município que têm carteirinha de estudante válida por uma unidade escolar da cidade passem a ter direito a duas passagens gratuitas no transporte público por ônibus em dias úteis do ano letivo.

As passagens são diárias e não cumulativas. Se for preciso realizar mais de duas viagens, os estudantes de todas as instituições de ensino continuam usufruindo da tarifa estudantil (R$ 1,50) ao utilizar o transporte coletivo.