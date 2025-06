Prefeitura mapeou 189 vias de Fortaleza para novo programa de recuperação asfáltica

Evandro Leitão dá início aos serviços do programa O Trabalho Tá na Pista, que realizará melhoria no asfalto da Cidade / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O lançamento do programa “O Trabalho tá na Pista”, realizado pela Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 26, contou com o investimento inicial de R$ 100 milhões para a recuperação da malha viária da Capital. Para a realização do programa, a Prefeitura mapeou 189 vias de Fortaleza. A iniciativa foi anunciada na avenida Godofredo Maciel, no bairro Parangaba, que já passa por intervenções na pista e registra um fluxo diário de aproximadamente 45 mil veículos.

O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que a iniciativa contempla 800 mil m² de recapeamento asfáltico, o equivalente a 100 km de vias. "No ano passado, foi recuperado menos da metade que nós iremos recuperar neste ano de 2025", afirmou. O gestor explicou ainda que o novo programa será executado em paralelo às ações da operação "Tapa-Buracos", já desenvolvida pelas 12 regionais. De acordo com o prefeito, não há um prazo específico para a conclusão das obras, já que o trabalho será realizado de forma contínua até o final do ano. Segundo Evandro, o critério de prioridade para as intervenções atende, inicialmente, as vias com maior fluxo de veículos. A informação foi reforçada pelo secretário municipal da Infraestrutura (Seinf), André Daher, que destacou ainda que, a partir da próxima semana, devem começar as intervenções na avenida Perimetral. Segundo o titular da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Francisco José de Abreu, também estão em andamento obras no cruzamento da Via Expressa com a avenida Raul Barbosa, onde o tráfego diário chega a cerca de 70 mil veículos.

Programa prevê serviços como nivelamento de tampas de esgoto, recuperação de drenagem, construção e reforma de guarda-corpo, recuperação de pisos intertravados e a desobstrução visual de semáforos e sinalizações. A Prefeitura afirma que dispõe de 14 equipes somente para reestruturar falhas na via para evitar acidentes em todo o Município. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Evandro Leitão dará início aos serviços do programa O Trabalho Tá na Pista, que realizará a melhoria contínua no asfalto da cidade. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Segundo o titular da pasta, os trabalhos têm como objetivo garantir que, na próxima quadra chuvosa, toda a pavimentação da cidade já esteja segura. “Nosso intuito é fortalecer as vias que são mais usadas no município, fazendo um trabalho de qualidade (...) Nós temos partes do pavimento que estão intactas, que estão ainda muito boas, então, onde tiver ondulação ou trincas que coloquem em risco a estabilidade da pista, nós estaremos atuando”, completou o secretário. Buracos nas ruas de Fortaleza seguem sendo desafios para a população Reclamação antiga da população fortalezense, os buracos seguem sendo um problema da malha viária da Capital. Durante o mês de junho, matérias do O POVO mostraram como esse desafio afeta a rotina de moradores da Cidade.

Na avenida João Pessoa, buracos na faixa de ônibus dificultam a passagem do transporte público. Em outros trechos, nos bairros Parangaba e Passaré, o fim da quadra chuvosa expôs as precariedade asfálticas das vias urbanas de Fortaleza, provocando transtornos, prejuízos e riscos à segurança de quem vive e transita tanto em áreas periféricas quanto em regiões centrais. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Evandro Leitão dará início aos serviços do programa O Trabalho Tá na Pista, que realizará a melhoria contínua no asfalto da cidade. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Secretário da Conservação e Serviços Públicos, Francisco José de Abreu afirmou: “No início do ano, nós fomos muito questionados: ‘como é que vai fazer tapa-buracos em um período chuvoso? chovendo?’. É uma coisa que a gente sabe que o rendimento é baixo”.