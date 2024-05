Greve na Educação: professores da UFC recusam proposta do Governo e mantém paralisação

A proposta anunciada pelo governo do presidente Lula (PT), nesta quarta-feira, 15, manteve o padrão de acordos anteriores e consiste na aplicação dos reajustes em 2025 e 2026, contudo, mantém vetada qualquer modificação no salário de professores de institutos e universidades federais em 2024.

Docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC) estiveram reunidos em uma assembleia geral a fim de votar a última proposta apresentada pelo Governo Federal acerca do reajuste salarial da categoria, que sugere o aumento de 13% a 31% até 2026. O grupo de professores recusou a proposta e afirmou que manterá a greve na educação .

Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) esta é a última oferta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) aos professores de ensino superior.

Os aumentos salariais vão de 23% a 43% em 2026. Os docentes que recebem mais terão o aumento mínimo de 13,3%, do contrário, os que ganham menos terão reajuste máximo de 31%. Dessa forma, o salário inicial de um professor passaria de R$ 9.916 (salário em vigor até abril de 2023) para R$ 13.753. A folha de pagamento de um docente titular, no auge da carreira, passaria a constar um valor de R$ 26.326 e não de R$ 20.530 (abril de 2023).

Greve dos professores

Com o intuito de pressionar o governo para estabelecer o reajuste salarial de 22% - divididos em três parcelas iguais de 7,06% - professores de ao menos 18 universidades federais, centros de educação tecnológica e institutos federais entraram em greve no dia 15 de abril.



Além do reajuste salarial, os professores também exigem a equiparação dos benefícios e auxílios com os servidores do Legislativo e Judiciário ainda em 2024, bem como a revogação de atos normativos elaborados em gestões anteriores que afetam a carreira dos docentes.