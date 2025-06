Quatro gatos são resgatados de ambiente insalubre em imóvel de Fortaleza

No local onde os animais estavam, havia fezes e sinais claros de abandono. Os felinos deveriam estar na situação de insalubridade há mais de um mês

Quatro gatos foram resgatados de um ambiente insalubre na rua Vila Rica, no bairro Serrinha, em Fortaleza . Os animais estariam há pelo menos um mês sozinhos e sem cuidados. No total, eram cinco felinos, porém um caiu do terceiro andar do prédio e morreu.

O protetor conta que a equipe de resgate procurou um abrigo que estivesse disponível para acolher os animais. “Porque não tem mais abrigos, todos são superlotados”. O Abrigo São Lázaro estava com vagas disponíveis após uma adoção recente, então um espaço para os felinos resgatados foi cedido.

“Ele mandou alguns vídeos pra gente se queixando que alguns vizinhos, desse apartamento, estavam reclamando do mau cheiro e dos miados dos gatinhos. A suposta tutora teria viajado e deixado os animais sozinhos", declara.

“[Havia] muitas fezes, urina, muito lixo. Os animais [estavam] magros, com o pelo caindo devido ao estresse. Foi muito complicado. Provavelmente esses gatos estão sozinhos há mais de um mês, porque os vizinhos relataram que a tutora tava mais de um mês fora”, conclui Apollo.

Animais resgatados serão submetidos a exames

Os felinos resgatados estão em observação no ambulatório do abrigo São Lázaro. De acordo com a presidente da ONG, Bárbara Dantas, é possível observar que eles estão desnutridos e um pouco desidratados.

“Com os exames que iremos realizar, vamos ver se existe alguma doença para já iniciar um tratamento aliado com uma dieta adequada também. Posteriormente [vamos] vacinar e castrar”, explica.

Os exames a serem realizados são FIV/FeLV Tste rápido realizado em gatos para detectar a presença do Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e do Vírus da Leucemia Felina (FeLV).

e hemograma completo. “Gatos são muito sensíveis e precisamos que eles se acalmem um pouco para depois fazer exames, pois com o nível de estresse lá em cima pode haver alteração nos exames”, explicou a protetora animal.