Eusébio: colisão entre carro e poste deixa um morto e dois feridos

Vítima ficou presa às ferragens e veio a óbito no local, no bairro Coité, em Eusébio

Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas por terceiros e encaminhadas ao Instituto Dr. José Frota, no bairro Centro, em Fortaleza.

Uma colisão entre um carro e um poste de concreto na CE-040, sentido Eusébio , deixou um morto preso às ferragens e dois feridos na madrugada deste domingo, 22. O acidente ocorreu nas proximidades do Posto Lua, no bairro Coité, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A vítima que faleceu foi identificada como Davi Lucas Silveira Sampaio Holanda, de 19 anos, que conduzia o veículo e encontrava-se em óbito no local, preso às ferragens.

As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O veículo de modelo Hyundai HB20 colidiu com um poste de concreto. O início do atendimento da ocorrência ocorreu às 1h32 da madrugada.

Vítima presa às ferragens

Após identificação da vítima presa às ferragens, o veículo foi estabilizado e o cinto de segurança devidamente cortado para possibilitar a retirada do corpo. “Devido à colisão, a porta dianteira esquerda estava comprimida contra o poste, bloqueando o acesso ao condutor”, informou o CBMCE.

Para possibilitar o afastamento do veículo e a liberação da porta, foi realizada uma tração com a viatura de salvamento. Entre as ações executadas, também foi utilizado o expansor hidráulico para afastar a lataria colapsada sobre o corpo da vítima, permitindo, assim, a remoção.