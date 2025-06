Carro desgovernado atravessa muro da Base Aérea em Fortaleza

Carro perde controle e bate em muro da Base Aérea em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um carro perdeu o controle na manhã deste domingo, 22, e colidiu violentamente no muro da Base Aérea, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha. Com o impacto, o veículo atravessou o muro e abriu uma grande abertura na estrutura. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o acidente ocorreu na CE-401, no km 1.

Para atender a ocorrência, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi acionado para tratar de uma "colisão, do tipo choque/saída de pista, por volta das 6h40", conforme nota da PMCE. Leia na íntegra abaixo. Ainda conforme a corporação, o acidente resultou em danos materiais e ferimentos leves ao condutor do veículo. De acordo com a PMCE, "o carro saiu da pista no sentido Montese/BR, invadiu o terreno da Base Aérea e derrubou parte do muro da área federal". Além do muro, uma placa de sinalização também foi atingida pelo automóvel e acabou caindo sobre a via.

Veículo removido Após um acordo entre o condutor e os responsáveis pela estrutura federal, que estiveram presentes, um acordo para restituição dos danos foi firmado entre as partes. O veículo foi removido por reboque.

Também foi informado ao O POVO que um Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) foi realizado após a ocorrência.