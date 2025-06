Buggy e UTV colidem na Praia de Cumbuco, em Caucaia, neste domingo, 22

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O choque aconteceu em um trecho de dunas da praia, onde o tráfego de buggys é autorizado. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), o UTV trafegava no sentido contrário do que é permitido aos quadriciclos e atingiu o veículo de transporte turístico.

De acordo com a pasta, os danos causados foram apenas materiais, em especial ao dono do UTV, que teve o veículo fortemente danificado. Em nota, a AMT alertou para o alto risco de acidentes com veículos particulares na região, já que a rota dos buggys muda de acordo com a movimentação das dunas.

“A aventura deve vir sempre acompanhada de segurança e responsabilidade! Respeite as orientações, evite trafegar em sentidos opostos e ajude a preservar a diversão de todos”, disse a Autarquia em texto veiculado nas redes sociais.