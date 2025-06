Condutor de bicicleta motorizada é perseguido por agentes de trânsito em Barbalha

Caso foi registrado no centro da cidade / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A manhã do último sábado, 21, trouxe um episódio inesperado para quem frequentava o centro de Barbalha, município distante 548 quilômetros (km) de Fortaleza. Isso porque um homem, a bordo de uma bicicleta motorizada, foi flagrado enquanto tentava escapar de agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em plena luz do dia. LEIA TAMBÉM: Mulher esfaqueada pelo ex em Juazeiro do Norte morre após coma

A cena foi registrada por populares no centro da cidade em vídeo que mostra o ciclista fugindo em alta velocidade pelas ruas do Centro. Não há informações sobre feridos durante a fuga. A perseguição teria começado após o homem realizar a manobra "grau" em uma via pública da cidade e ignorar uma ordem de parada do Demutran. Ao ser notificado, ele teria saído em disparada na contramão do trânsito, e foi perseguido pelos agentes. Confira vídeo da perseguição: Em nota divulgada nas redes sociais, o Demutran afirmou que os profissionais apenas realizaram um "acompanhamento tático", para saber se o condutor possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pilotar a bike.

De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Conatran), bicicletas motorizadas que ultrapassem os 25 quilômetros por hora (km/h) exigem CNH de categoria A ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC). Agentes teriam agredido condutor; Demutran alega legítima defesa Após alguns minutos de perseguição, o condutor foi finalmente alcançado pelos agentes. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que um dos profissionais agride o ciclista, derrubando-o no chão. Em nota, a pasta afirmou que o agente teria sido agredido primeiro pelo abordado e que agiu apenas em legítima defesa, segundo respaldado por lei.