Vacina em Fortaleza: cidadãos elogiam disponibilidade no fim de semana

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Dezenas de cidadãos passaram pelo posto de saúde Geraldo Madeira Sobrinho, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, neste sábado, 21, para serem vacinados. A unidade é um dos quatro locais abertos neste fim de semana na capital cearense para receber a demanda de imunização. Após diversificação de locais, vacinação contra a gripe cresce 63% em Fortaleza; VEJA Os usuários louvaram a possibilidade de se proteger em horários além dos dias úteis. Érika Garcia, de 38 anos, levou a filha para receber a vacina antitetânica. A criança acidentalmente pisou em um prego nessa sexta, 20, após o período de funcionamento dos postos de saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Moradora da Aerolândia, a mãe descobriu pela Internet que o posto Geraldo Madeira Sobrinho estaria aberto hoje e não hesitou em levar a filha. “É muito bom ter essa possibilidade. Porque o dia a dia é muito corrido”. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Ela afirmou que a vacinação nos shoppings, que também acontece em paralelo aos postos de saúde neste fim de semana, pode ser uma opção para as famílias unirem o útil ao agradável. “É um dia mais livre, que você pode ter lazer com a família no shopping, também vai passear, e aproveita a vacina”. “Às vezes, é até um atrativo maior para as crianças”, opinou Érika.

Terminais de Fortaleza recebem ação itinerante de imunização contra a gripe; ENTENDA Wesley Jansen de Oliveira, de 38 anos, compareceu ao posto de saúde ao lado da esposa, Tatiara, e do filho. Eles moram no município de Caucaia, na Região Metropolitana, e têm o costume de se vacinar na Capital. “Eu particularmente trabalho de segunda a sábado. Minha esposa, de segunda a sexta. Na semana é mais complexo encontrar um dia para vir fazer esses processos, mas ter um posto assim [aberto aos fins de semana], isso ajuda muito a gente”, explicou Wesley. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS