Fortaleza: campanha de vacinação contra gripe continua neste fim de semana

Além dos postos de vacinação no fim de semana, entre os dias 25 e 30 de junho serão aplicados imunizantes em terminais de ônibus

A campanha de vacinação descentralizada continua entre os dias 25 e 30 de junho, com a aplicação de imunizantes nos terminais de ônibus dos bairros Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Lagoa, Papicu e Parangaba. No fim de semana, a população também pode se vacinar em postos de saúde.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa busca facilitar o acesso da população, ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção coletiva contra doenças imunopreveníveis.

Vacinação no fim de semana

Além da vacinação estar disponível nos 134 postos de saúde, de segunda à sexta-feira, das 7h30min às 18h30min, a população também encontra a vacinação em dois postos. Confira abaixo:

Posto de Saúde Geraldo Madeiro Sobrinho - Pio XII | Rua Belisário Távora, 42, São João do Tauape. Fortaleza (CE)



| Rua Belisário Távora, 42, São João do Tauape. Fortaleza (CE) Posto de Saúde Mattos Dourado | Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391, Edson Queiroz. Fortaleza (CE)

O horário de vacinação nestes dois postos é das 8h30min às 16h30min. O imunizante protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. A dose pode ser administrada junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

“Estamos trabalhando continuamente para facilitar o acesso da população às vacinas, levando os pontos de imunização para locais de grande circulação. A descentralização das ações é fundamental para que mais pessoas possam se proteger de forma prática e segura”, declarou a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Riane Azevedo, em nota enviada pela assessoria.