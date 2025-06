Com 22.6°C, Fortaleza tem madrugada mais fria do mês de junho neste sábado, 21

Imagem de apoio ilustrativo: frio na Capital foi acompanhado por nuvens de chuva / Crédito: JÚLIO CAESAR

Os cobertores foram peça essencial durante as primeiras horas deste sábado, 20, para os moradores de Fortaleza. Isso porque, com 22.6°C, a cidade teve a sua madrugada mais fria durante todo o mês de junho até aqui, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA TAMBÉM: Carro derrapa e arranca gradil do Parque do Cocó, em Fortaleza

Mínimas se estendem também à municípios do Interior Além da Capital, diversas cidades no interior do Estado acordaram sobre baixas temperaturas. A menor delas foi registrada no município do Crato, distante 538 quilômetros de Fortaleza, que anotou 18.5°C. Outras três cidades cearenses tiveram temperaturas abaixo de 20°C durante as primeiras horas deste sábado. Foram elas Poranga, com 19.6°C, São Benedito, 19.7°C e Penaforte, que registrou 19.8°C. Ao contrário da Capital, entretanto, as mínimas no interior do Estado foram registradas a partir das 6 horas da manhã e não vieram acompanhadas de chuvas.