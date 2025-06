Terminais de Fortaleza recebem ação itinerante de imunização contra a gripe

Alguns terminais de ônibus de Fortaleza receberão ações descentralizadas de vacinação contra a Influenza entre os dias 25 e 30 de junho. A aplicação dos imunizantes acontece das 10 às 12 horas nos terminais da Parangaba, do Conjunto Ceará, do Antônio Bezerra, da Lagoa e do Papicu, para pessoas a partir dos seis meses de idade que ainda não foram imunizadas.

Além disso, os 134 postos seguem com o trabalho de aplicação das doses de segunda a sexta, das 7h30min às 18h30min, e aos finais de semana e feriados nas unidades Geraldo Madeira Sobrinho - PIO XII, no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, das 8h30min às 16h30min.

Até esta terça-feira, 17, mais de 29 mil pessoas já foram imunizadas desde o início das atividades itinerantes realizadas em shoppings, drive-thru e espaços de grande circulação, sendo mais de 14 mil delas exclusivamente contra a gripe.

O acumulado de pessoas vacinadas em Fortaleza até o dia 15 de junho soma 438.889 pessoas contra a influenza, sendo 273.691 (26%) pertencentes ao público prioritário da Campanha Nacional de Vacinação.

