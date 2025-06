Prefeitura intensifica serviços de manutenção no Parque Rachel de Queiroz após reclamações

Limpeza das lagoas e reparos dos brinquedos continuam sendo feitos na manhã desta sexta, 20, após reclamações dos frequentadores do parque

A Prefeitura de Fortaleza reforçou os serviços de limpeza e reparo no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, nessa quinta-feira, 18. Ação ocorre após matéria do O POVO que expõe reclamações dos frequentadores.

Quem frequenta o parque observou problemas de ausência de manutenção como os brinquedos em más condições e resíduos plásticos acumulados, especialmente, nas lagoas interconectadas do local, que tem apenas três anos de existência.