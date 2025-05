Três shoppings de Fortaleza contam com ação de vacinação contra influenza

Imagem de apoio ilustrativo. A vacinação nos três shoppings da Capital ocorrem das 12 às 18 horas / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza neste sábado, 31, um mutirão de vacinação contra a influenza em três shoppings da Capital, das 12 às 18 horas. A ação visa proteger a população e auxiliar na diminuição da propagação dos vírus da gripe, sobretudo durante esse período de maior incidência. LEIA TAMBÉM | Hospital da Criança de Fortaleza recebe insumos após alta de casos de SRAG

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para se vacinar é necessário estar com as seguintes documentações: cartão do SUS, identidade (RG) e carteira de vacinação. Caso a pessoa não possua o último item é possível se vacinar através da identidade. Drive-Thru da Vacinação encerra nesta sexta-feira, 30 Além da vacinação nos shoppings, a prefeitura também disponibiliza o “Drive-thru da Vacinação”, que encerra as atividades nesta sexta-feira, 30, às 16 horas, no Centro de Eventos. O serviço iniciou na última terça-feira, 27. Durante a ação, além da vacina contra a influenza, também serão ofertadas outras vacinas do calendário de rotina, contemplando crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. As vacinas contra a covid-19 também estarão disponíveis. As vacinas contra a dengue, antirrábica e BCG não serão aplicadas nesta ação. A nova titular da SMS, Riane Azevedo, conta que a iniciativa foi ampliada após o sucesso da ação realizada no último fim de semana, no Shopping Iguatemi Bosque, que aplicou mais de 2.200 doses de vacinas.

“Após uma conversa com o prefeito Evandro Leitão sobre o sucesso da vacinação no último sábado, resolvemos estender a ação ao longo da semana. O drive-thru no Centro de Eventos oferece vacinas para toda a população. A vacinação é fundamental neste momento, especialmente diante do aumento de casos de viroses, inclusive da Influenza”, afirma em nota à imprensa. A ação é um serviço complementar. A SMS reforça que a população pode se vacinar nos 134 postos de saúde em Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. A vacinação é realizada mediante apresentação de documento com foto. De acordo com a SMS, aos fins de semana e feriados, o serviço permanece disponível nos postos Geraldo Sobrinho – Pio XII: rua Belisário Távora, 42, São João do Tauape — e Mattos Dourado: rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391, Edson Queiroz, das 8 às 16h30min.

Confira as vacinas disponíveis nos shoppings Crianças Hepatite A



Hepatite B



dTp



Febre Amarela



Influenza



SCR (tríplice viral)



Tetra



ACWY



Penta



Meningocócica C



Pneumocócica



VIP



Rotavírus



Varicela Adolescentes HPV



Meningocócica ACWY



Hepatite B



dT



SCR (tríplice viral)



Influenza



Febre Amarela Adultos