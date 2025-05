Driver-thru da vacinação começa com alta procura e amplia atendimento a pedestres

A iniciativa, que busca ampliar a cobertura vacinal em Fortaleza, imunizou mais de mil pessoas no primeiro dia de funcionamento

No primeiro dia de funcionamento do drive-thru de vacinação, houve grande adesão da população pelos imunizantes. Apenas nesta terça-feira, 27, foram vacinadas 1.906 pessoas, sendo 1.003 exclusivamente contra a influenza (gripe). A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza que busca ampliar a cobertura vacinal da Capital na última semana de maio.

Diante da alta demanda, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) decidiu expandir a estrutura e passou a oferecer vacinação também para pedestres que circulam pelo local. A nova modalidade está em funcionamento desde a manhã desta quarta-feira, 28, com o intuito de alcançar um público ainda maior e dar mais agilidade ao atendimento.

Agora, além de motoristas e passageiros, os pedestres que passarem pelo estacionamento do Centro de Eventos do Ceará também podem se vacinar de forma rápida e segura, sem precisar se deslocar para outros pontos da cidade. O serviço funcionará até a próxima sexta-feira, 30, das 10 às 16 horas.

Embora o foco principal da campanha seja a vacinação contra a influenza, estão disponíveis também outras vacinas do calendário de rotina, contemplando crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. No entanto, a Prefeitura informa que, nesta ação, não estão sendo aplicadas as vacinas contra a dengue, antirrábica e BCG.

