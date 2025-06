Chove em 67 cidades do Ceará; Litoral do Pecém lidera acumulado

No Sertão Central e Inhamuns e no Litoral do Pecém, as cidades de Tauá (23,2 mm) e Uruburetama (23 mm) e Pedra Branca (21,4 mm) tiveram acumulados acima dos 20mm nas últimas 24 horas / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O município de Paracuru, no Litoral do Pecém, registrou o maior acumulado até às 10h20min deste sábado, 21. As cidades de Itapiúna (40 mm), Aratuba (33 mm) e Capistrano (30 mm), na região do Maciço de Baturité, notificaram chuvas acima dos 30 mm. Em Fortaleza, o acumulado máximo foi de 20,2 mm. A Capital também registrou sua madrugada mais fria do mês de junho, com os termômetros marcando 22.6°C.

Confira os 10 maiores acumulados das últimas 24 horas: Paracuru (Litoral do Pecém): 69 mm

Itapiúna (Maciço de Baturité): 40 mm



Aratuba (Maciço de Baturité): 33 mm

Capistrano (Maciço de Baturité): 30 mm



Maranguape (Litoral de Fortaleza): 28 mm

Aracoiaba (Maciço de Baturité): 25 mm

Tauá (Sertão Central e Inhamuns): 23,2 mm



Uruburetama (Litoral do Pecém): 23 mm



Pindoretama (Litoral de Fortaleza): 22 mm

Beberibe (Litoral de Fortaleza): 21,5 mm



Confira a previsão do tempo para o final de semana: Sábado (21/06):

Durante a manhã, a previsão indica predomínio de céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões do Ceará, com precipitações isoladas de intensidade fraca a moderada durante a manhã no Litoral do Pecém, Litoral Norte e em alguns locais do Litoral de Fortaleza. À tarde, mantém-se a condição de céu parcialmente nublado em todo o Ceará, com chuvas isoladas sobre Jaguaribana, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Ibiapaba. Para a noite, são esperadas precipitações no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri, Maciço de Baturité e Litoral de Fortaleza.



Domingo (22/06): Durante a madrugada e a manhã, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todo o Ceará, com chuvas de intensidade moderada, em geral, ocorrendo entre a madrugada e a manhã no norte da Jaguaribana, Litoral de Fortaleza e do Pecém, Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns. No período da tarde, são esperadas precipitações, de forma isolada e de intensidade fraca a moderada. Os acumulados devem se concentrar no centro-norte, assim como indicado no sábado, 21. Para noite, podem ocorrer chuvas sobre o sul do estado, no Cariri e sul da Jaguaribana.