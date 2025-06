Carro derrapa e arranca gradil do Parque do Cocó, em Fortaleza

Motorista teria perdido o controle do veículo durante a chuva e avançado sobre as grades do parque; não há relatos de vítimas

Um carro invadiu a área do Parque Estadual do Cocó na altura da avenida Padre Antônio Tomás, em Fortaleza , durante a tarde desta sexta-feira, 20. Na ocasião, o motorista teria perdido o controle do veículo e avançado sobre as grades que protegem o parque, mas não deixou nenhum ferido.

A colisão danificou o gradil do parque, que teve uma de suas grades violadas. O veículo foi retirado do local no início da tarde por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

O motorista do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a não ingestão de bebida alcoólica ao volante. A causa do acidente teria sido a pista molhada após uma manhã chuvosa na Capital.

“A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atendeu a uma ocorrência nesta sexta-feira (20/06) envolvendo uma Hilux. O condutor trafegava na av. Padre Antônio Tomás, quando perdeu o controle na curva e se projetou contra a mureta, vindo a cair no Parque do Cocó. Foi submetido ao etilômetro e deu negativo. Não teve ferimentos”, disse a pasta, em nota.



Confira imagens do local após o acidente: