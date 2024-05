Mais de 23 mil cearenses foram afetados por questões climáticas em 2024

Nesta semana, fortes chuvas alagaram a região de Ilhota, próximo a passagem do Rio Jaguaribe na cidade de Russas , a 171 quilômetros (km) de Fortaleza. Imagens divulgadas através das redes sociais mostram o trecho próximo ao afluente completamente alagado, com volumes atingindo o teto de casas e comércios.

Outro registro, desta vez feito no município de Limoeiro do Norte , mostra o momento em que um motorista tenta atravessar uma passagem molhada e quase tem o carro levado pela correnteza.

Chuvas no Ceará em 2024

Próximo ao fim dos quatro primeiros meses do ano, o Estado já registrou um volume de chuvas 18% acima do esperado para o período. Ao todo, foram 734,7 milímetros (mm), enquanto a normal estabelecida para o ínterim é de 618,3 mm.

Neste mês de abril, os municípios que registraram as maiores médias de chuvas até o momento foram Miraíma, com 417 mm, Várzea Alegre, com 386, e Batuirté, com 376.

Ainda de acordo com a Cedec, as cidades mais afetadas pelas chuvas no Ceará este ano são Fortaleza, Caucaia, Santa Quitéria, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante, Itapajé, Irauçuba, Assaré, Tarrafas e Jati.