Oceanos sofrem com o calor da poluição climática humana

Os oceanos absorveram até agora a grande maioria do aquecimento causado pela queima de combustíveis fósseis e protegeram as sociedades do impacto total das emissões de gases de efeito estufa. Mas esse aliado crucial mostra sintomas alarmantes de estresse: ondas de calor, desaparecimento da vida marinha, aumento do nível do mar, diminuição do nível de oxigênio e acidificação causada pela absorção do excesso de dióxido de carbono.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esses efeitos colocam em risco não só a saúde do oceano, mas também de todo o planeta. - Aquecimento - Ao absorver mais de 90% do calor excedente preso na atmosfera pelos gases de efeito estufa, "os oceanos aquecem cada vez mais rápido", explica Angelique Melet, oceanógrafa do monitor europeu Mercator Ocean. O painel de especialistas climáticos do IPCC da ONU disse que a taxa de aquecimento dos oceanos - e por consequência, sua absorção de calor - duplicou amplamente desde 1993.

A temperatura média da superfície do mar alcançou novos recordes em 2023 e 2024. Apesar de um respiro no início de 2025, as temperaturas se mantêm em níveis historicamente altos, segundo dados do monitor climático Copernicus da União Europeia. O Mediterrâneo estabeleceu um novo recorde de temperatura em cada um dos últimos três anos e é uma das bacias mais afetadas, junto do Atlântico Norte e o oceano Ártico, diz Thibault Cuinaldo, do centro de pesquisa CEMS da França.

As ondas de calor marinhas dobraram de frequência, duraram mais, foram mais intensas e afetaram uma área maior, informou o IPCC em seu relatório especial sobre os oceanos. Os mares mais quentes podem fazer com que as tempestades sejam mais violentas, já que se alimentam do calor e da água evaporada. O aquecimento da água também pode ser devastador para as espécies, especialmente para os corais e as pradarias marinhas, que não conseguem migrar.

No caso dos corais, espera-se que entre 70% e 90% seja perdido neste século se o mundo alcançar um aquecimento de 1,5º C em comparação com os níveis pré-industriais. Os cientistas esperam que esse nível - o objetivo mais ambicioso do acordo climático de Paris - seja superado no início da década de 2030, ou, até mesmo, antes. - Aumento implacável -