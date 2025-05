Ceará registra chuvas em mais de 40 cidades; Fortaleza tem 9 mm

Chuvas em Fortaleza / Crédito: Daniel Galber

Ceará registrou chuva em 41 municípios entre as 7 horas de quinta-feira, 8, e as 7 horas desta sexta-feira, 9. Os maiores acumulados se concentraram nas cidades de Camocim, com precipitação de 70 milímetros (mm) e Maranguape (32 mm). Fortaleza também amanheceu com precipitações, com marca de 9mm no posto Água Fria. De acordo com a Defesa Civil, houve uma ocorrência de risco de desabamento no bairro Conjunto Palmeiras.

LEIA MAIS | Ceará: maioria das praias dos litorais leste e oeste estiveram próprias para banho em abril

O POVO demandou a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) sobre problemas em semáforos, situação comum quando já chuvas na Capital. A matéria será ampliada quando a reportagem obtiver a resposta.

Os maiores acumulados de pluviosidade foram observados ainda em Monsenhor Tabosa (29 mm), Acaraú (26 mm) e Trairi (24 mm).

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos

( Funceme), que prevê tendência de predomínio de condições de estabilidade atmosférica com possibilidade de chuvas isoladas na tarde desta sexta, nas seguintes macrorregiões do Estado:



Litoral Norte

Litoral do Pecém

Ibiapaba

Porção norte do Sertão Central

Inhamuns

Para o Litoral de Fortaleza e Cariri, a previsão aponta para chance de precipitação fraca e isolada no período da noite. As chuvas previstas para o Cariri durante a noite desta sexta, 9, devem continuar no período da madrugada e atingir o Sertão Central e Inhamuns.

A previsão da Funceme também aponta chuvas intermitentes ao longo do sábado, 10.