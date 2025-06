Fortaleza sedia Congresso Brain, evento internacional de neurociências

Até sábado, 21, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, geriatras e pesquisadores renomados do Brasil e do exterior estarão reunidos para o Cérebro, Comportamento e Emoções 2025

O congresso aborda questões contemporâneas, como o impacto das novas tecnologias e da inteligência artificial no cérebro, além de discutir o diagnóstico, tratamentos e abordagens terapêuticas de condições como transtorno do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtorno bipolar e esquizofrenia.

Neste ano, pela primeira vez, o Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções é realizado no Nordeste. A 20º edição do Brain começou nesta quarta-feira, 18, e segue até sábado, 21, no Centro de Eventos, em Fortaleza. Psiquiatras, neurologistas, psicólogos, geriatras e pesquisadores do Brasil e do exterior se reúnem para discutir temas ligados à neurociência.

O neurologista cearense Norberto Frota, um dos presidentes do evento, destaca que, desde as primeiras edições, o Brain tem a "percepção de trazer o conhecimento científico para ações que realmente importam no dia a dia do médico e no do paciente".

Neste ano, questões como novas tecnologia, o uso de telas e como elas estão impactando sintomas psíquicos são destaques. Doenças degenerativas como alzheimer também são tema de mesas-redondas, simpósios e discussões.

"As doenças psiquiátricas elas são extremamente presentes no nosso dia a dia. Se você for ver a carga dessas doenças psiquiátricas, neurológicas na saúde mundial é enorme. Então, essas são as duas áreas que mais impactam a saúde global e elas são abordadas aqui, assim como também transtornos depressivos graves", comenta.

