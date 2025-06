Com apenas 22% de cobertura, Rio começa vacinação volante contra gripe

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Inicialmente, caminhões volantes visitarão os seis municípios do estado que não atingiram sequer 10% de cobertura vacinal. Até o dia 4 de julho, as cidades de Duque de Caxias, Queimados, Japeri, Três Rios e Paraíba do Sul vão receber o caminhão da secretaria, que ficará em cada município por dois dias.

Confira o calendário:

10/06, Centro - Magé

11/06, Piabetá - Magé

12/06, Pça Nossa Senhora da Conceição - Queimados

13/06, C.F Miguel Luiz de Carvalho, Estrada das Pianas, s/n, Eldorado - Queimados

16/ e 17/06, Praça Wendel Coelho, Engenheiro Pedreira - Japeri

24/06, Pça São Sebastião, Centro - Três Rios

25/06, Pça Arsonval Macedo, Rua Professor Murteira, Vila Isabel - Três Rios

26/06, Pça da Matriz, Rua da Matriz, 186, Stª Cruz da Serra - Duque de Caxias

27/06, Pça do Sossego, Pantanal, R. Gen. Roca, 736-792, Vila São José - Duque de Caxias

03 e 04/07, Praça Garcia, s/nº, Centro - Paraíba do Sul

Mortes

Desde o início do ano, até o dia 3 de junho, o estado contabilizava 6.277 internações e 476 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em consequência de infecções graves.