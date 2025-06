Ministro diz estar contido surto de gripe aviária que afetou exportações

Está contido o surto de gripe aviária que obrigou o Brasil a suspender, no mês passado, as exportações de carne de frango para a China e outros países, anunciou, nesta quarta-feira (4), o ministro de Agricultura, Carlos Fávaro.

O Brasil, primeiro exportador mundial do produto, suspendeu em 16 de maio suas vendas para China, União Europeia e outros países latino-americanos, como México e Argentina, após a identificação de um foco de influenza aviária altamente patógena (IAAP) em uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul.