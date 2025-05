Centro de Eventos será ponto de vacinação em sistema drive-thru a partir desta terça-feira, 27

Ação acontece de 27 a 30 de maio e oferece vacinas contra gripe, Covid-19 e outras doenças; shoppings da Capital também terão aplicação no sábado, 31

A partir desta terça-feira, 27, o Centro de Eventos do Ceará, vai disponibilizar vacinação a crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. A iniciativa segue até nesta sexta-feira, 30, e visa ofertar vacinas contra a Covid-19 e influenza, além de vacinas do calendário de rotina.

O ponto de vacinação funcionará em formato drive-thru, das 10 às 16 horas. A campanha tem o propósito de conter a circulação de vírus respiratórios, comuns nesta época do ano.

A titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo, destacou que a ampliação da ação se deve ao resultado positivo da mobilização realizada no último fim de semana, no Shopping Iguatemi Bosque, onde foram aplicadas mais de 2.200 doses.

“A iniciativa no Iguatemi foi um sucesso. Após conversa com o prefeito Evandro Leitão, decidimos dar continuidade à vacinação em formato drive-thru no Centro de Eventos, garantindo acesso rápido e seguro para a população”, afirmou Azevedo.

Além do drive-thru, a vacinação segue normalmente nas 134 unidades básicas de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Aos sábados, domingos e feriados, a imunização continua nos postos Geraldo Sobrinho (bairro São João do Tauape) e Mattos Dourado (bairro Edson Queiroz), das 8h às 16h30.