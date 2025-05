Vapt Vupt no Shopping RioMar Fortaleza inicia vacinação contra gripe para público geral

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, no piso L2 do shopping RioMar Fortaleza, próximo à Riachuelo

A unidade do Vapt Vupt instalada no Shopping RioMar Fortaleza passa a oferecer vacinação contra gripe para todos os públicos. A iniciativa acontece após o anúncio do governador Elmano de Freitas, na segunda-feira, 19 , que abre a possibilidade da vacina para todos os cearenses acima de seis meses.

A vacina da gripe integrou o Calendário Nacional de Vacinação, e teve início da campanha em 31 de março, atendendo o grupo prioritário composto por crianças de seis meses e menores de seis anos, idosos com 60 anos e gestantes. Posteriormente foram incluídos no grupo prioritário profissionais dos Correios.

O composto oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B, e pode ser aplicada simultaneamente com as outras vacinas do Calendário.

Outros imunizantes são ofertados na RioMar Fortaleza

Além do imunizante contra influenza, o Vapt Vupt também oferta outras vacinas presentes no calendário nacional, como: Pentavalente, VIP (poliomielite), Rotavírus, Pneumocócica-10v, Meningocócica C, Tríplice Bacteriana - DTP, dTpa, Varicela, Tríplice Viral, Tetra Viral, HPV, Dupla Adulto - dT, Hepatite B, Hepatite A, Covid-19, Febre Amarela.

O que preciso para me vacinar?

Para receber os imunizantes é necessário realizar o agendamento através do site do Vapt Vupt. Com o agendamento feito, é preciso levar no dia um documento de identificação e a caderneta de vacinação.