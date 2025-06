Fortaleza sedia mutirão de empregabilidade para pessoas com deficiência nesta terça-feira, 17

Foto de apoio ilustrativo: mercado de trabalho para pessoas com deficiência será debatido em mutirão nesta terça-feira, 17, em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Um mutirão de empregabilidade para pessoas com deficiência (PCDs) ocorre no pátio da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), localizado no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, nesta terça-feira, 17. Geração de empregos em abril foi a maior do ano no Ceará, com saldo de 9,2 mil vagas; VEJA

"O trabalho é uma ferramenta poderosa de transformação social. Promover o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e garantir que seus direitos sejam respeitados fortalece a dignidade humana", afirma Socorro França, secretária da Sedih. Com mais de 1500 alunos com deficiência, acessibilidade é desafio no ensino superior; CONFIRA Além disso, a palestra "Direitos das pessoas com deficiência no mercado de trabalho" será ministrada pela ex-atleta paralímpica e assistente jurídica do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Jully Coutinho, que complementa a ação nos períodos da manhã e da tarde.