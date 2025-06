Homem é linchado por populares após assaltar ônibus e ferir vítima em Fortaleza

Suspeito utilizou um simulacro de arma de fogo e uma faca para cometer o roubo registrado no bairro Demócrito Rocha, na noite desse sábado, 14

Um homem foi linchado por populares após assaltar um ônibus da linha Timbó e ferir uma pessoa durante o roubo registrado no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na noite desse sábado, 14. O suspeito de 44 anos foi preso por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme os agentes, durante um patrulhamento na região, os policiais foram informados por populares sobre uma ocorrência de roubo em andamento em um transporte coletivo na região.