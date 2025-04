Ceará: 23 municípios aderem a pacto pela primeira infância

No total, mais de 40 instituições assinaram o Pacto Cearense pela Primeira Infância / Crédito: TCE/Divulgação

Representantes de 23 cidades cearenses estiveram presentes na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Fortaleza, durante a manhã desta segunda-feira, 7, para assinar o Pacto Cearense pela Primeira Infância. Organizada pelo órgão de contas, a iniciativa busca acompanhar o trabalho dos governos municipais e estadual no cuidado com crianças até os seis anos de idade.

O objetivo do TCE é reunir dados de prefeituras, instituições e outras organizações que trabalhem com a primeira infância para monitorar os programas de assistência em saúde, transferência de renda, segurança alimentar, educação, entre outras áreas, que são destinados ao público infantil e suas famílias. "Esse pacto vai ter um portal onde nós vamos acompanhar os compromissos de cada gestor de uma forma interativa, de uma forma a estimular uma sinergia entre os gestores. Vamos colocar as boas práticas de cada um nesse portal e com isso estimular o trabalho dos outros", explica o presidente do TCE, Rholden Queiroz. Além do portal citado por Queiroz, haverá também um painel, por onde serão coletadas informações como número de exames pré-natal realizados, matrículas em creches, mortalidades infantil e materna, entre outros indicadores. O recurso será utilizado também para acompanhar o gasto efetuado por cada município na atenção à primeira infância e auxiliar na elaboração de novas políticas públicas. O pacto é resultado de um monitoramento que já vem sendo feito pelo TCE há alguns meses sobre os projetos de primeira infância em cada uma das cidades. Os indicadores até então coletados foram o primeiro passo para o feito estabelecido pelo TCE, que é subsidiar os municípios com dados concretos na hora das tomadas de decisões.

“Desde que a gente assumiu ele vêm entrando em contato com a gente mostrando que eles já vinham pesquisando. Passaram esses indicadores para a gente para nos ajudar como parceiros na implementação efetiva das políticas públicas na primeira infância. Em Cascavel a gente começou o ano preocupado com isso, tanto é que hoje a gente já se disponibilizou a assinar para ter pontos positivos para as nossas crianças”, explica Ana Afif (PP), prefeita de Cascavel, um dos municípios a assinar o pacto. Essa tomada de decisão foi um dos pontos ressaltados também pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Conforme o chefe do executivo cearense, o pacto pode proporcionar um diálogo mais próximo entre os entes envolvidos e auxiliar o governo a entender melhor quais as necessidades de cada local e como os recursos devem ser ali aplicados. “Por isso que é importante esse espaço. Para que a gente veja o que podemos otimizar do recurso que estamos a fazer. Eu mesmo já tive situação de município que nós disponibilizamos um CEI e o município preferiu ter um Cras. Esse diálogo ajuda a gente a decidir qual a prioridade para cada momento”, pontua Elmano.

Além dos municípios, o pacto contou com a assinatura também de órgãos públicos como a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), Defensoria Pública (DPCE) e do Ministério Público (MPCE). Confira lista dos pactuados: Apuiarés



Eusébio



Pacatuba



São Gonçalo do Amarante



Aquiraz



Fortaleza



Paracuru



São Luís do Curu



Canindé



General Sampaio



Paraipaba



Tejuçuoca



Caridade



Itaitinga



Paramoti



Trairi



Cascavel



Maracanaú



Pentecoste



Umirim



Caucaia



Maranguape



Pindoretama Cuidados com a primeira infância buscam reflexos na vida adulta Além de questões imediatas como a nutrição e aprendizado das crianças, as preocupações com a primeira infância se estendem aos resultados futuros que esse período pode ter. É nos anos iniciais que cada indivíduo forma conceitos cognitivos essenciais que lhe servirão de base para a vida adulta.