Advogado morto em suposta emboscada teria ido buscar R$ 4 mil em espécie no Genibaú

Vítima teria recebido diversas ligações para receber a quantia na região. O advogado foi morto a tiros nessa segunda-feira, 5. Dois homens foram presos suspeitos do crime

A vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo dentro do seu carro em uma via pública da região.

O advogado criminalista Sílvio Vieira de Abreu, 54, foi morto a tiros em uma suposta emboscada nessa segunda-feira, 5, no bairro Genibaú, em Fortaleza . Ele teria ido ao local buscar um pagamento no valor de R$ 4 mil.

Conforme o inquérito policial do caso, ao qual O POVO teve acesso, a vítima não tinha o costume de sair para buscar pagamentos de seus clientes fora do escritório ou em locais que não fossem públicos.

No entanto, a investigação revelou que, desde o sábado, 3, o advogado teria recebido diversas ligações para receber a quantia no bairro Genibaú. A vítima teria relatado a pessoas próximas que iria ao local visto que a pessoa não tinha como efetuar uma transferência bancária do valor.

Segundo relato de testemunhas, o advogado teria sido morto por três suspeitos, que fugiram a pé após o crime. Horas depois, dois homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na região suspeitos de envolvimento na morte do profissional.