Advogado é morto a tiros dentro de carro no Genibaú, em Fortaleza

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) decretou luto de três dias e afirmou que Silvio era conselheiro seccional. O profissional era membro da Associação Nacional de Advogados Criminais (Anacrim) e da Associação Brasileira de Advogados Criminais (Abbracrim).

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Erinaldo Dantas, utilizou as redes sociais para comentar que recebeu a notícia do falecimento em choque e apontou o advogado como uma referência na advocacia criminal do Ceará.