Estudante é torturado por integrantes de facção após sair de escola em Fortaleza e submetido ao "tribunal do crime"

Um estudante foi abordado na saída de uma escola pública no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza , onde foi levado por integrantes de facção criminosa e submetido ao tribunal do crime. A vítima foi socorrida por policiais civis e levada a um hospital.

O POVO apurou que a vítima foi cercada por criminosos na saída da escola e levada a um imóvel, onde foi vítima de tortura por criminosos. A motivação seria desenhos no caderno do rapaz, que fariam alusão a um grupo rival.

O aluno estava com várias escoriações pelo corpo, parte do cabelo raspado e sangrando. Criminosos o humilharam, fotografaram e filmaram a vítima no momento da tortura e das agressões. Os faccionados ainda fizeram imagens com símbolos relacionados a facção Comando Vermelho (CV).