Imparh abre 1.248 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; inscrições seguem até 9 de julho

Imparh oferta 884 vagas para os cursos de português, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e japonês / Crédito: ARQUIVO

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu, nesta terça-feira, 10, as inscrições para a seleção pública dos cursos de idiomas do Centro de Línguas, com ingresso previsto para o segundo semestre deste ano em Fortaleza. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.248 vagas distribuídas entre sete idiomas. A seleção será feita em etapa única, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O conteúdo programático está disponível no edital oficial.

Vagas e inscrições Os cursos oferecidos são de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português. Do total de vagas, 50% são reservadas a estudantes regularmente matriculados em escolas públicas — seja da rede municipal, estadual ou federal —, do ensino fundamental ao médio. Caso não haja o preenchimento completo das cotas, as vagas remanescentes poderão ser redirecionadas para a ampla concorrência, e o mesmo pode ocorrer de forma inversa, conforme a disponibilidade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, entre os dias 10 de junho e 9 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 88,00, com pagamento até 11 de julho, via boleto bancário.