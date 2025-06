Estátua de General Sampaio foi furtada em Fortaleza e nunca foi recolocada

Na foto, a estátua de General Sampaio. Foto: Fábio Lima / O POVO, em 02/02/1998 / Crédito: FÁBIO LIMA

Nascido em 24 de maio de 1810, o tamborilense Antônio de Sampaio, mais conhecido como General Sampaio, foi um importante combatente das forças do Exército Brasileiro (EB). Por seu destaque em batalha, ele foi homenageado com uma estátua em um pedestal, na praça do 23º Batalhão de Caçadores do Exército (BC), em Fortaleza. A estátua de cobre que, à época, era considerada muito valiosa, foi implantada entre os anos de 1987 e 1988. Pelo alto valor do material, a estátua foi furtada há cerca de 15 anos. Até os dias atuais, nenhum monumento foi recolocado no lugar.

Ele foi homenageado com uma rua em Fortaleza e um município em seu nome, que fica localizado na região Norte cearense. Na época, ele ficou conhecido como Tenente Brigadeiro Sampaio, posto que hoje em dia equivale ao General de Brigada. Ao O POVO, o advogado e ex-secretário de finanças da ex-prefeita Maria Luiza Fontenele, Dalton Rosado, conta que a ideia de homenagear General Sampaio se deu por sua bravura dentro do exército. "Era um menino de origem humilde, era analfabeto quando entrou, mas com muito esforço se alfabetizou e fez uma carreira brilhante e intensa no exército. Ele era muito leal ao império português", explica.

Sua vida era totalmente dedicada ao militarismo, tendo ingressado entre 18 e 19 anos, de acordo com Dalton. Morreu aos 56 anos, na Guerra do Paraguai, ao ser atingido por uma bomba e duas lanças. O 23º BC informou ao O POVO que antes da praça ter o monumento de Sampaio, um projeto para homenagear Luiz Gonzaga foi pensado, porém, nunca concretizado. Antes de ficar conhecido como “Rei do Baião”, Gonzaga serviu ao exército se tornando um cabo corneteiro Além de liderar pequenas equipes de soldados, ele também é responsável por tocar a corneta para transmitir comandos, como o toque de alvorada, a chamada para o almoço, a saudação à bandeira, o toque de silêncio, entre outros. , afirma Dalton.

“Ele já era um grande instrumentista, que tinha aprendido com o pai, Januário. Então, ele se consolidou musicalmente em Fortaleza e no 23° BC ele foi por muito tempo militar no batalhão até ir para o Rio de Janeiro”, conta. A pracinha foi construída com objetivo de facilitar o acesso à avenida Treze de Maio, afirma Dalton. Estátua depredada de General Sampaio na Praça do 23º Batalhão de Caçadores (BC) do Exército Crédito: FCO FONTENELE General Sampaio teve atuação importante em diferentes eventos históricos, como as guerras do Uruguai, Paraguai, Cabanagem e Guerra dos Farrapos Crédito: FCO FONTENELE