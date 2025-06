Skunk e cocaína escondidos em urso de pelúcia são apreendidos no aeroporto de Fortaleza

Aproximadamente 1 quilo de skunk e 132 papelotes de cocaína vinheram em uma encomenda postal enviada de São Paulo com destino ao município de Icó, a 383,11 quilômetros da Capital cearense

Os entorpecentes vinham em uma encomenda postal enviada de São Paulo (SP) para o município de Icó , a 383,11 quilômetros de Fortaleza. O material foi localizado com apoio dos agentes caninos Saymon, Ithor e Bachar.

Cerca de 1 quilo de maconha do tipo Skunk e 132 papelotes de cocaína escondidos em urso de pelúcia foram apreendidos pela Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão, no aeroporto de Fortaleza , na manhã desta sexta-feira, 6.

Conforme a Receita Federal, os entorpecentes apreendidos estão avaliados em, aproximadamente, R$ 50 mil no mercado brasileiro. Eles foram entregues às autoridades policiais, que conduzirão os procedimentos criminais.



Segunda apreensão em uma semana no aeroporto

Essa é a segunda apreensão de drogas realizadas em menos de um semana no aeroporto de Fortaleza.

No último domingo, 1º, uma mulher de 20 anos, natural de Manaus, no Amazonas, foi presa em flagrante ao tentar desembarcar no local transportando cerca de três quilos de maconha.