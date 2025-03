Governo Federal anuncia R$ 118 milhões para leite e cisternas no Ceará

Do montante, R$ 18 milhões serão para o programa de leite e R$ 100 milhões para o de cisternas, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias

Segundo o informado pelo parlamentar , do montante total, R$ 18 milhões se referem ao lançamento de mais uma etapa do programa de leite , que faz parte dos planos Brasil Sem Fome e Ceará Sem Fome .

O Governo Federal investirá R$ 118 milhões para os programas de Aquisição de Alimentos (PAA Leite) e de Cisternas no Ceará. A informação foi dada com antecedência ao O POVO pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Esses recursos serão aplicados para a compra de 4 milhões de litros da bebida láctea . Além disso, de acordo com Wellington, “esse leite será comprado de pequenos produtores”, em parceria com a secretária da Proteção Social e vice-governadora, Jade Romero, beneficiando as áreas de empreendedorismo, de desenvolvimento e do trabalho.

“As cisternas são uma alternativa para a garantia de água para o consumo humano. Então, ali no período chuvoso você armazena a água e no período que não chove você tem a condição de garantir a água. São tecnologias sociais que estão dando bons resultados”, explica.

Ambos os investimentos serão divulgados pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e pelo ministros do governo durante a abertura do Summit Cbic Norte Nordeste, evento que reunirá lideranças e autoridades em Fortaleza nesta quinta-feira, 20 de março, e sexta-feira, 21.

Dentre os demais participantes estão o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Renato Correia.

Além do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, Patriolino Dias de Sousa. (Com informações da jornalista Beatriz Cavalcante)