Anel Viário ganhará nova alça para tráfego de veículos de grande porte

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Secretaria de Obras Públicas do Ceará (SOP), a medida foi adotada devido à dificuldade que os veículos maiores têm para utilizar as alças que já interligam as duas rodovias. A inserção deverá ocorrer próximo ao trevo de alças já existente no cruzamento entre as vias e medir 1,54 quilômetros (km) de extensão.

Além dos veículos de maior porte, carros menores também poderão se beneficiar com a pista. Cálculos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará estimam que a alça desafogue em até 30% o fluxo de automóveis no local.

“Ela vai ter raio de giro para ser acessada por caminhões de cargas especiais, tipo os que transportam pá eólica. Esses caminhões não conseguem fazer o giro das alças que hoje tem ali no Anel Viário com a 116. Hoje em dia vão no Anel Viário direto, até a CE-040 para conseguir fazer o giro”, explica a diretora de engenharia rodoviária da SOP Larissa Augusto.