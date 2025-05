TCE Ceará fiscaliza escolas para checar água e saneamento

A seleção das unidades foi feita com base em dados do Censo Escolar 2024, considerando a necessidade de aprofundar o diagnóstico local. / Crédito: Reprodução/Jefferson Rudy/Agência Senado

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará) vai realizar inspeções em escolas públicas estaduais e municipais com o objetivo de verificar as condições de abastecimento de água potável, saneamento e infraestrutura sanitária, entre os dias 2 e 6 de junho. As visitas contarão com a participação de equipes dos tribunais de contas e de integrantes dos ministérios públicos. Durante a inspeção, será aplicado um questionário sobre a infraestrutura das unidades de ensino. No Ceará, estão previstas visitas a 18 escolas, localizadas em 12 municípios diferentes.

A ação faz parte do projeto Sede de Aprender, uma iniciativa nacional conduzida em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB). A seleção das unidades foi feita com base em dados do Censo Escolar 2024, considerando a necessidade de aprofundar o diagnóstico local. LEIA TAMBÉM | Saneamento básico e demarcação são desafios para quilombos cearenses Dados apontam ausência de água e banheiros em escolas públicas O CNMP divulgou recentemente um painel de Business Intelligence (BI) com informações detalhadas sobre a infraestrutura escolar no Brasil. Os dados revelam que 647 mil estudantes estão matriculados em escolas públicas sem acesso a água potável.

Além disso, 179 mil alunos estão em escolas sem qualquer tipo de abastecimento de água, 357 mil em instituições sem rede de esgoto e 347 mil em unidades que não possuem banheiros. O projeto Sede de Aprender busca atuar sobre essa lacuna, fiscalizando, monitorando e promovendo ações institucionais que cobrem dos gestores públicos medidas corretivas para garantir condições mínimas de ensino.