Comunidade aguarda fim de obras em escola municipal no Olavo Oliveira

Secretaria Municipal da Educação não se manifestou quanto ao prazo para a retomada das obras na escola / Crédito: FÁBIO LIMA

Aos 53 anos, a empregada doméstica Maria do Socorro Alves conta com orgulho que três gerações da família foram educadas no mesmo colégio. Localizada no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza, a Escola Municipal Professor Denizard Macêdo de Alcântara passa por reformas há pelo menos dois anos, ainda sem prazo confirmado para acabar. Na quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, O POVO esteve no colégio e encontrou parte da instituição de ensino, onde ficava a antiga entrada do local, demolida. Segundo a direção da escola, a remoção da estrutura ocorreu por volta de janeiro de 2024, durante uma das etapas da reforma, iniciada em 2023.

Segundo ela, após o início das reformas, os alunos mais velhos teriam continuado assistindo aulas na escola, enquanto os mais novos foram transferidos para salas da igreja. Em abril de 2024, as obras foram retomadasm mas foram paralisadas de novo ainda no ano passado. Os estudantes passaram a ter aulas de forma online. Em abril deste ano, segundo a direção, as aulas em formato presencial foram retomadas. O que diz a Secretaria Municipal da Educação? Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou, em nota, que as aulas na Escola Municipal Professor Denizard Macêdo de Alcântara, no bairro Olavo Oliveira, ocorrem normalmente nos três turnos.