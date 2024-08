Anel Viário terá obras concluídas em até 15 meses, diz Elmano

Obras do Anel Viário foram iniciadas em 2010, mas se arrastam em atrasos desde 2012 Crédito: FCO FONTENELE

O governador contou ainda com a presença de Eduardo Praça, do Ministério dos Transportes. A rodovia é federal e há anos vem tendo as obras divididas entre a Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Estado, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da União. "Temos aqui um investimento de quase R$ 100 milhões para garantir mais de 60 km de pavimentação. Alças e retornos serão feitos numa obra muito importante de logística", acrescentou. As obras Dos cerca de R$ 100 milhões para a retomada dos trabalhos até sua conclusão, o Governo do Ceará já recebeu repasse de R$ 84 milhões da União e deve aplicar outros R$ 20 milhões.

Elmano destaca que a maior a parte dos recursos a ser aplicada pelo Governo do Estado deve ser destinada à construção de alças de um dos viadutos do trecho. Ao O POVO, em meados de julho, o governador havia afirmado a intenção de retomar as obras neste mês de agosto em sua live semanal nas redes sociais.

Naquela oportunidade, o chefe do Executivo estadual afirmou que a interrupção das obras ocorreu por "problema na relação com o governo passado", mas que, "felizmente, agora conseguimos ajustar o convênio". Com o novo aporte viabilizado, a obra do Anel Viário também deve incluir no projeto a duplicação do viaduto sobre a BR-116, na saída de Fortaleza. “O que eu posso garantir é que no começo de agosto a obra do Anel Viário será retomada com intensidade, com planejamento, para, enfim, nós concluirmos a obra que eu considero muito importante e decisiva para a nossa economia. Porque ali é uma área que passa muita gente, que muita gente utiliza e, assim, nós poderemos superar as dificuldades naquela área”, disse o governador nas redes sociais.