Homem morre atropelado por VLT no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza

Com base nas primeiras informações levantadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava atravessando o local na sua bicicleta, não percebeu a presença do transporte e foi atingida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o Metrofor, o local da ocorrência não é uma passagem de nível e fica a cerca de 200 metros da Estação Álvaro Weyne, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza.

Conforme a SSPDS, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para o local e iniciou os primeiros levantamentos sobre o caso. Ainda segundo a SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura a ocorrência que está em andamento.