Sete pessoas são presas suspeitas de duplo homicídio no Quintino Cunha

Com os sete suspeitos de envolvimento no duplo homicídio ocorrido no Quintino Cunha nesta sexta-feira, 30, PM apreendeu cinco armas de fogo / Crédito: Divulgação/SSPDS

Sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato de dois jovens, de 17 e 18 anos, na madrugada desta sexta-feira, 30, na comunidade do Sossego, localizada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O grupo foi preso durante a tarde no bairro Planalto Ayrton Senna.

Com eles, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu três pistolas, um revólver, uma arma artesanal e cerca de 128 munições. Também foram apreendidos um carregador de submetralhadora, um carregador de pistola 9mm, um carregador de pistola. 40, um carregador de pistola calibre. 380, nove celulares, um carro e peças de vestuários.