Serviço de monitoramento de qualidade do ar em Fortaleza terá o dobro de equipamentos

Novos equipamentos serão instalados estrategicamente seguindo o zoneamento das Regionais, sendo cinco equipamentos por regional, assegurando que os dados sejam coletados com clareza e o acompanhamento seja realizado com maior precisão e abrangência das áreas urbanas de Fortaleza.

A Rede de Monitoramento de Qualidade do Ar de Fortaleza terá seu serviço ampliado com o dobro de pontos de controle, passando de 30 para 60 equipamentos. A informação foi repassada durante reunião da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) com a Vital Strategies, organização responsável pelo Programa Parceria para Cidades Saudáveis.

O encontro marca o fortalecimento da parceria e o reconhecimento internacional do Programa de Vigilância da Qualidade do Ar, desenvolvido na capital cearense.

Estavam presentes no pronunciamento Demostenis Cassiano, gerente do programa, Odilon Aguiar, presidente da Citinova e Charity Hung e Grace Pickens as gestoras da Vital Strategies, que vieram à capital cearense com o objetivo é expandir o programa Qualidade do Ar para buscar novas parcerias com projetos na Prefeitura.

Demostenis Cassiano, gerente do programa de vigilância e qualidade do ar, explica que o prazo para a instalação dos novos monitores é até dezembro deste ano.“Nós vamos aumentar a cobertura, então conseguiremos ver mais próximo da realidade como que ocorre na cidade a dispersão dos poluentes emitido pelas atividades que são realizadas no tecido urbano da cidade”.