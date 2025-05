Hospital de Messejana abre 100 vagas para tratamento gratuito de dependência do tabaco

Em referência ao Dia Mundial sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio, o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, vai abrir 100 novas vagas para o tradicional Programa de Controle do Tabagismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As inscrições serão realizadas na próxima segunda-feira, 2, das 8 às 11 horas, no Bosque dos Eucaliptos, com vagas preenchidas por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Triagem com equipe multiprofissional

Durante o acolhimento inicial, os participantes passarão por uma triagem com equipe multiprofissional, que avaliará o grau de dependência à nicotina, sintomas de doenças relacionadas ao tabaco e o nível de motivação do paciente para abandonar o cigarro em até 30 dias.

O tratamento oferecido é gratuito e combina acompanhamento psicológico com uso de medicamentos que ajudam a reduzir os sintomas da abstinência. A proposta é ajudar o paciente a entender o papel do cigarro em sua rotina e desenvolver estratégias para enfrentar os desafios do processo de cessação.

O programa tem duração média de três a quatro meses

Após o período que tem duração de três a quatro meses, os participantes continuam sendo acompanhados pontualmente, com foco na prevenção de recaídas. A alta só é concedida após um ano completo sem fumar.